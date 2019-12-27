Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi

6 saat önce

Antalya'da bahar havası yaşanıyor.

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Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte tatilciler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sahilde güneşlenip balık tuttu, bazıları ise denize girdi.

Antalya'da salı gününden beri etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları, Toros Dağları'nın zirvesi karla kaplı manzarası eşliğinde denize girip yüzdü. Kimileri güneşlenirken, bazıları da mavi sulara olta attı. Sahilde fotoğraf çekenler ise denizle birlikte karla kaplı Toros Dağlarını aynı karede buluşturdu.

Denizde yüzenlerden emekli öğretmen Hayrullah Sertdemir, Antalya'nın cennet gibi olduğunu belirterek, Oraya gidip karla pekmez yiyorsun. Şöminenin yanındasın. Burada denize giriyorsun. Ben ve arkadaşlarım her sabah denize giriyoruz. Denizin içi dışarıdan sıcak dedi.


Toros Dağları, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi
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