Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi - Son Dakika
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Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi

13.03.2022 15:21

Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfiANTALYA Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğü Antalya'da, vatandaşlar ile turistler kar manzarası eşliğinde hem yüzdü hem güneşlendi.

Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi

ANTALYA Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğü Antalya'da, vatandaşlar ile turistler kar manzarası eşliğinde hem yüzdü hem güneşlendi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok şehir kara teslim olmuşken, Antalya'da 3 mevsim aynı anda yaşanıyor. Kentin etrafını çevreleyen Beydağları'nın yarışı yağıştan dolayı karla kaplanırken, soğuk hava dalgası şehir genelinde de etkili oldu. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğü kentte, öğlen saatlerinde dereceler 10'a kadar yükseldi, nem oranı yüzde 9, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Antalyalılar ile kentteki turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Rüzgarla etkili olan soğuk havaya karşı vatandaşlar ile turistlerden bazıları kar manzarası eşliğinde yüzdü ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken, bazıları da montlarını dahi çıkaramadığı havada oksijen depoladı.

Dev denizanası kıyıya kadar geldi

Şu sıralar Antalya Körfez'inden geçiş yapan deniz analarının bazıları da kıyıya bir metre uzaklıkta görüntülendi. Boyutuyla şaşırtan deniz anaları, sahildeki vatandaşların da ilgisini çekti.

"Denize girenleri görünce hayretler içerisinde kalıyorum"

Sahilde gitar çalarak vakit geçiren gençlerden Mertcan Çürük, "Temiz hava ve güneş var. Müzik olmazsa olmazım. Şu sıralar hava çok soğuk. Denize girenleri görünce hayretler içerisinde kalıyorum. Ben bu şekilde üşüyorum, insanlar denize giriyorum. 4 mevsimi aynı anda yaşıyoruz" dedi.

Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi
Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi
Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz ve güneş keyfi

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İstanbul, Türkiye, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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