Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

28.03.2022 10:45
Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, araçları kara saplandığı için ormanlık alanda mahsur kalan iki kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, araçları kara saplandığı için ormanlık alanda mahsur kalan iki kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf çekmek için ciple ormanlık alana çıkan Vahit Hamdi Öz ve arkadaşı, araçları İmrasan mevkisinde kara saplanınca mahsur kaldı. Öz'ün yardım çağrısı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri gönderildi.

Belediye ekipleri iş makinesiyle yoldaki karları temizleyerek mahsur kalan kişilere ulaştı.

Ekiplerin kara saplanan aracı çıkarmasını ardından Öz ve arkadaşı ilçe merkezine döndü.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Öz, "Kar düşündüğümüzden fazlaymış, yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaşıyor. 4 çeker olmasından dolayı araca güvendik. Kar hesap ettiğimizden daha derinmiş. Aracımız kara saplanıp kaldı. Üç buçuk saatlik uğraşın sonunda bir yol kat edemedik. Bunun üzerine belediye ekiplerinden yardım istedik." diye konuştu.

Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

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Hamdi Öz, Antalya, Akseki, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika


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