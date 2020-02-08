Antalya'da kar sevinci (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kar sevinci (2) - Son Dakika

Antalya'da kar sevinci (2)

6 saat önce

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine kısa süreli de olsa yağan kar sevinç yaşattı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine kısa süreli de olsa yağan kar sevinç yaşattı.

Yurdun büyük kısmında etkili olan kar yağışının, ılıman iklimiyle bilinen Antalya'da da görülmesi şaşırttı. Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesinde kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

Kar yağışına alışık olmayan vatandaşlar, mutluluk yaşadı.

Vatandaşlardan Osman Batu, AA muhabirine, bir günde dört mevsimi yaşadıklarını söyledi. Sabah fırtınayla uyandıklarını, ardından kar yağışıyla şaşırdıklarını, sonra da güneşin yüzünü gösterdiğini anlatan Batu, "Kar yağışına alışkın değiliz. Çok güzel oldu." dedi.

Öte yandan kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin panjurları kırıldı. Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde park halindeki otomobilin üzerine bir binadan kopan çatı parçaları düştü.

Kar yağışı Akseki ilçesinde de etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 25'inci kilometresindeki Alacabel mevkisinde de yoğun tipi ve kar yağışından dolayı zincirsiz otomobillerin geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Zaman zaman hasarlı kazaların olduğu bölgede karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da kar sevinci (2)

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:15 Kaynak: AA
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