Antalya'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Sülek Yaylası'nda bahçeye giden 8 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolların kapanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden Akseki Belediyesi ekipleri, karlı kaplı yolları 5 saat süren çalışmanın ardından açarak 4'ü çocuk 8 kişiye ulaştı.

Ekipler, sağlık durumları iyi olan 8 kişinin merkeze inmelerine yardımcı oldu.

Yaylada mahsur kalanlardan İsa Külahlı, 5 gün önce yaylada bulunan bahçelerini ekmek için yukarıya çıktıklarını söyledi.

Üç gün boyunca aralıksız kar yağdığı için merkeze inemediklerini belirten Külahlı, "Belediyeden yardım istedik, sağ olsunlar yardımcı oldular ve yolumuzu açtılar. Bizi arabamızla Alacabeli mevkisine kadar çektiler. Gereken yardımları yaptıkları için sağ olsun var olsunlar." dedi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise söz konusu can kurtarmak olduğunda mesafenin bir öneminin olmadığını, her zaman ulaşılabilir bir belediye olduklarını ifade etti.