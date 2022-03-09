Antalya'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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Antalya'da kar yağışı başladı

09.03.2022 08:47

Antalya'da kar yağışı başladı Konya - Antalya karayolunda Alacabel geçidinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Antalya'da kar yağışı başladı

Konya - Antalya karayolunda Alacabel geçidinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 04.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Bazı araç sürücüleri ise kara hazırlıksız yakalandı. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya'da kar yağışı başladı
Antalya'da kar yağışı başladı
Antalya'da kar yağışı başladı

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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