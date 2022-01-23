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Antalya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'da kar yağışı etkili oluyor

23.01.2022 22:13

- Antalya'da kar yağışı etkili oluyor Akseki merkezde kar kalınlığı 20 santime ulaştı 25 mahallede karla mücadele çalışması yaplııyor Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

- Antalya'da kar yağışı etkili oluyor

Akseki merkezde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

25 mahallede karla mücadele çalışması yaplııyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kırsal alanda bulunan 25 mahalle yolunda Akseki Belediyesi tarafından kar kürüme çalışmaları başlatıldı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yüksek rakımlı 13 kırsal mahallelerde iki gün önce kar yağışı başladığını ve Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iş makinaları ile çalışma başlatıldığını söyledi.

Gece saatlerinde Akseki merkez olmak üzere kar yağışının etkisini arttırdığını söyleyen Özkan, "Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Akseki'nin yüksek bölgeleri ile Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimdeki mahallelerimizde iki gündür çok sayıda iş makinalarımız ile karla mücadele çalışması yapıyoruz. Gece saatlerinde Akseki merkez ve alt bölgelerde bulunan mahallelerimizde de kar yağışı etkisini arttırdı. 25 Mahallede mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Özkan, "Akseki'de yoğun kar yağışı nedeni ile yüksek bölgelerde bulunan mahalle yollarımızda kar kalınlığının yer yer 50-70 santimetre arasında değişiyor. Kapanan mahalle yollarımızı sürekle açık tutmaya çalışıyoruz. Kar yağışının başlaması ile birlikte bir çok iş makinalarımızı bölgelerimize gönderdik. Kapalı olan tüm mahalle yollarımızın açık kalması için ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

Antalya'da kar yağışı etkili oluyor
Antalya'da kar yağışı etkili oluyor
Antalya'da kar yağışı etkili oluyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, İbrahim Özkan, Antalya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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