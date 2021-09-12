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ANTALYA'DA KARADENİZ, AKDENİZ VE ANADOLU TÜRKÜLERİ ESİNTİSİ - Son Dakika

ANTALYA'DA KARADENİZ, AKDENİZ VE ANADOLU TÜRKÜLERİ ESİNTİSİ

12.09.2021 13:36

ANTALYA'da dün gece 'Karadeniz'den Akdeniz'e Anadolu' konserinde Türk Halk Müziği sanatçıları Sümer Ezgü, Fuat Saka ve Musa Eroğlu, söyledikleri türkülerle unutulmaz bir gece yaşattı.

ANTALYA'da dün gece 'Karadeniz'den Akdeniz'e Anadolu' konserinde Türk Halk Müziği sanatçıları Sümer Ezgü, Fuat Saka ve Musa Eroğlu, söyledikleri türkülerle unutulmaz bir gece yaşattı.

Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda dün gece Akdeniz, Karadeniz ve Anadolu esintileri yaşandı. 'Karadeniz'den Akdeniz'e Anadolu' konserinde ilk olarak sahneye çıkan Sümer Ezgü, Teke yöresinin türküleriyle seyircileri coşturdu. Eline cura ve davul alan Ezgü, Tamer Ezgü'yle birlikte Avşar Zeybeği'ni oynadı. Sahnede oğlu Ozan Ezgü'ye sürpriz yapan Sümer Ezgü, oğluyla birlikte aynı sahneyi paylaştı. Ardından Fuat Saka, Karadeniz türkülerini söyleyerek seyircileri eğlendirdi. Son olarak Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Musa Eroğlu sahneye çıkarak, 'Mihriban', 'Telli Turnam'ın da aralarında yer aldığı gibi birçok türküyle seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

'MÜZİĞE YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİYİZ'

Sahne öncesi açıklamada bulunan Sümer Ezgü, koronavirüs nedeniyle uzun bir aradan sonra sahneye çıktığını belirtti. Müziği özlediğini ve müziğin hiçbir zaman yasaklanmaması gerektiğini aktaran Ezgü, müziğin yaşatılması gerektiğini vurguladı. Pandemi döneminde evlerde online olarak müzik yaptıklarını anlatan Sümer Ezgü, 'İnternetten canlı yayınları dünyanın dört bir köşesinden 150 bin kişi izliyordu. Demek ki insanların müziğe ihtiyacı var ve hepimiz çok özledik. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyım. Pandemiden beri doğru dürüst sahneye çıkmadık, repertuvarı yeniden gözden geçirdik. Neredeyse unuttuk. Okuduğumuz türküleri hatırlamaya çalıştık. Orkestra provasını yaptı. Hepimiz korktuk birbirimizden ama müziğe yeniden başlamış gibiyiz. Güzel heyecanlar" diye konuştu.

'BARIŞ KONSERİ HALİNE GETİRİLEBİLİR'

Karadeniz'den Akdeniz'e Anadolu projesi kapsamında Fuat Saka ve Musa Eroğlu'yla aynı sahneyi paylaşan Sümer Ezgü, 'Aslında 3-4 sene önce Akdeniz ve Karadeniz olarak Fuat Saka'yla bir projemiz vardı. Musa abi, yani Musa Eroğlu da bize katıldı çok mutlu olduk. Karadeniz ile Akdeniz'in ortak yanları var. Her iki tarafta da yayla türküleri var. Ritmik olarak Karadeniz karşılamaları bizimle ortak ritimdedir. Tulumla sipsi kardeştir aslında. Aynı zamanda bu konser barışa da hizmet eder. Karadenizlilerle Akdenizliler birleştiriliyor. Bu daha da büyütülebilir. Barış konseri haline getirilebilir" diye konuştu.

YANGINLAR İÇİN YAZDIĞI 'ALEV ALEV'İ SESLENDİRDİ

Son zamanlarda YAŞANAN orman yangınları nedeniyle herkesin yüreğinin yandığını anlatan Sümer Ezgü, 'Yangınlar için yazdığım 'Alev Alev' adlı eser var, onu okuyacağım. Sahnede oğlum Ozan'a sürpriz yapacağım. Ona davul çaldıracağım" dedi.

HAYALİ 3 ÇOCUĞUYLA MÜZİK YAPMAK

Çocuklarının müzikte çok yetenekli olduğunu aktaran Sümer Ezgü, 'Kızım Ceren'le savaşta ölen çocuklar için İngilizce 'Sevgi Bitti' şarkısını sahnede okumuştuk. Ozan'la da düetler yapıyoruz. Hatta 4,5 yaşındaki Yaman da çok enteresan ama küçük bir curası, ukelelesi var. Piyanonun ve davulun başına geçiyor. Bu çocuklar da bir şey olacak diye düşünüyorum. En büyük hayalim 3 çocuğum yanımda, elime sazımı alacağım birlikte müzik yaparsak çok mutlu olacağım" diye konuştu.

ANTALYA'DA KARADENİZ, AKDENİZ VE ANADOLU TÜRKÜLERİ ESİNTİSİ
ANTALYA'DA KARADENİZ, AKDENİZ VE ANADOLU TÜRKÜLERİ ESİNTİSİ
ANTALYA'DA KARADENİZ, AKDENİZ VE ANADOLU TÜRKÜLERİ ESİNTİSİ
ANTALYA'DA KARADENİZ, AKDENİZ VE ANADOLU TÜRKÜLERİ ESİNTİSİ

Sümer Ezgü, Fuat Saka, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA KARADENİZ, AKDENİZ VE ANADOLU TÜRKÜLERİ ESİNTİSİ - Son Dakika


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