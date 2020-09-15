Antalya'da karantina kuralını ihlal edenler yurtlara yerleştiriliyor - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, karantina kuralını ihlal edenlerin yurtlara yerleştirilmeye başladıklarını belirterek, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, evde izolasyon kurallarını ihlal eden kişiler, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Şehzade Korkut Öğrenci Yurduna sevk edilerek, zorunlu izolasyon için denetim altına alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ersin Yazıcı, sağlıklı bir Antalya için herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kamu sağlığını korumaya ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini vurgulayan Yazıcı, "Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri '112 Acil Çağrı Hattı' veya 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini rica ediyorum. Salgından korunmak için maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edelim." ifadelerini kullandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı veya virüs testi pozitif çıkan, evde izolasyonda olması gerekirken, bu kuralı ihlal ederek evinden dışarı çıkanların, yurtlarda izolasyonu sağlanıyor.