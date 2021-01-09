Antalya'da karantinadaki mahalleye gıda yardımı - Son Dakika

Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunanlara gıda yardımı yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı karantinaya alınan Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'ndeki 20 haneye gıda kolisi yardımında bulundu.
Belediyenin gıda desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Haskızılören Mahalle Muhtarı Eyüp Beşbaş, "Üç gündür mahallemizdeki bir sokak karantinada bulunuyor. Sokakta yaklaşık 20 hane var. Sağ olsunlar hemen yardımımıza koştular. Gıda kolilerimiz geldi." ifadesini kullandı.
Mahalle sakinleri, desteklerinden dolayı yardımda bulunanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
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