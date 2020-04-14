Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde, motosikletleri kara saplandığı için yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın sahil bölgelerinde bahar havası yaşanırken, yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri yayla yollarının açık kalması için çalışırken, zaman zaman da jandarma ekipleriyle vatandaşların yardım taleplerini karşılıyor.

Belediye ve jandarma ekipleri son olarak Akseki'nin Alacabel mevkisindeki yayla yolunda motosikletleri kara saplanınca dağlık ve ormanlık alanda mahsur kalan Ahmet Akyüz, Hasan Tosun, Ahmet Akkaya ile Mehmet Akif Kara'nın yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesi Akseki Şube Müdürlüğüne bağlı kırsal

alan ekipleri, iş makineleriyle karları temizleyerek yolu açtı. Bu sayede bölgeye ulaşabilen jandarma ekipleri, kısa sürede mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye götürdü.