Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişiyi belediye ekipleri kurtardı, System.String[]

Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Akseki'de Alacabel mevkisi Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ile Hüseyin Güçlü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Antalya Büyükşehir

Belediyesi ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı.

Alanya'daki İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu Alanya - Gazipaşa yolu Aydap mevkisi ile Gedevet - Mahmutseydi yolundaki taş ve toprakları temizledi.

Ekipler tarafından Kuşyuvası ve Taşatan bölgelerinde de karla mücadele

çalışması yapılıyor.

Antalya, Alanya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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