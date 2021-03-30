Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi - Son Dakika

Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi

30.03.2021 10:41

Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi Kent merkezine kar yağmayınca vatandaşlar bin 825 rakımlı Alacabel mevkiine akın etti Aileleriyle birlikte yol kenarlarında kar üzerinde piknik yapıp mangal yaktılar Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte sahil...

Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi

Kent merkezine kar yağmayınca vatandaşlar bin 825 rakımlı Alacabel mevkiine akın etti

Aileleriyle birlikte yol kenarlarında kar üzerinde piknik yapıp mangal yaktılar

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte sahil kesiminde Manavgat ve Alanya'dan yüzlerce vatandaş kar keyfi için Akseki ilçesine akın etti.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Akseki - Seydişehir karayolu üzerinde Alacabel mevkiinde yol boyu aileleri ile birlikte kar keyfi yaşadılar. Karda aileler çocukları ile birlikte kar topu oynayıp kayarak kardan adam yapıp aynı zamanda mangal keyfi yaşadılar, eğlenceli zaman geçirdiler.

Manavgat ilçesinde kar yağmadığı için, Manavgat'tan ailesi ile birlikte karda eğlenmek ve kar topu oynamak için geldiklerini söyleyen Abdullah Çiçek, "Akseki'ye kar keyfi yaşamak için Manavgat'tan geldik. Karda doyasıya eğlendik. Burası çok güzel. Herkes Manavgat'ta denize girerken biz burada kar topu oynayıp, kayarak eğlendik. Buraya her yıl geliyoruz. Bizim için burası bir Uludağ, bir Kartalkaya, kar üzerinde mangal keyfi yaptık. Bizim için burası bulunmaz bir yer. Burada üşüdük ama yine de harika bir yer" dedi.

Ailesi ile birlikte Manavgat ilçesinden Akseki'ye kar keyfi yapmaya geldiklerini söyleyen 7 yaşındaki Öznur Top ise kar topu oynayıp eğlenmek için geldiklerini belirterek, "Korona virüsten dolayı hep evde duruyorduk. Ama bugün Alacabel'de eğlendik. Herkesi buraya davet ediyorum. Burası Uludağ kadar güzel" diye konuştu

Antalya'da dört mevsim birden yaşanıyor

Akseki'ye ailesi ile birlikte kar keyfine gelen Mustafa Top ise, "Korona virüsten dolayı yeğenlerim ve çocuklarım ev hapsinde gibiydik. Burası çok güzel. Manzara süper. Çocuklarımızla burada çok eğlendik. Antalya'da güneş varken, deniz ve kumun ardından 85 kilometre Toroslara yukarı çıkın böyle güzel bir manzara ile karşılaşıyoruz. Yaz ve kış mevsimini aynı anda yaşayabiliyoruz. Burada mangal keyfi yapıp, kartopu oynadık. Kayak yaptık. Antalya'da dört mevsimi birden yaşıyoruz" dedi.

"Alacabel vazgeçilmez durağımız"

Akseki Alacebel mevkiinin Manavgatlılar için vazgeçilmezi olduğunu anlatan Top, "Biz Manavgatlılar için Akseki'nin Alacabel mevkisi vazgeçilmez durağımızdır. Manavgat'ta kar yağmadığı için mecburen 85 kilometre gelip burada kar keyfimizi yapıyoruz. Bu yıl virüsten ve karın geç yağmasından dolayı yeni gelebildik. Karda bu yıl geç kaldı. Mart ayının sonunda yine de kar keyfini yapıyoruz. Daha yüksek zirvelerde Haziran ayında bile kar keyfi yapabiliyorsunuz. Antalya'nın doğal güzelliği budur. Yazın bile güneşten kaçıp kar keyfi yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi

Manavgat, Antalya, Alanya, kar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi - Son Dakika


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