Antalya'da Kardan Kapanan Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı.



Akseki'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yüksek rakımlı bölgede bulunan Yarpuz, Cevizli, Ceceler, Kuyucak, Karakışla, Bademli, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Çınaddibi, Gümüşdamla, Susuzşahap ve Günyaka mahallerinde dün yağan kar nedeniyle kapanan yolların Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri ile birlikte Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptıkları çalışmalarla ulaşıma açıldığını söyledi.



Uysal, kar kalınlığının yaklaşık 20-30 santimetreye ulaştığını ve ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. - ANTALYA

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