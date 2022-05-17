-
ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR

17.05.2022 15:27
ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR

ANTALYA'da 3 metreye kadar karla kaplanan yayla yolları, ulaşıma açılıyor.

ANTALYA'da 3 metreye kadar karla kaplanan yayla yolları, ulaşıma açılıyor. Büyükşehir ekipleri çalışmalara hız vererek hayvancılıkla ulaşan vatandaşların yayalara ulaşması için yolları kardan temizliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını konforlu bir şekilde sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınması ile birlikte yaylacıların ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaylalara ulaşımını sağlamak için, karla kaplı yayla yollarında temizleme çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaylalarına zamanında ulaşmaları için yer yer 3 metreye kadar ulaşan karla kapalı olan yayla yollarında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖKTEPE YAYLA YOLU AÇILIYOR

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Göktepe Yayla Yolu'nda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Manavgat ilçesine bağlı Saraçlı ve Karavca mahalleli vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın kullandığı Göktepe Yayla Yolu bölge halkı içinde önem taşıyor. Ekipler vatandaşların yaylalarına zamanında ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YORUMLAR
500
MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:55 Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
14:40 İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti
14:40 MetroPOLL açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan bütün rakiplerine kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement