Antalya'da kardan kapanan yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kardan kapanan yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'da kardan kapanan yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açılıyor.

Antalya'da kardan kapanan yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açılıyor.

İlçe genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için Akseki Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kapanan birçok yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağlayan ekipler, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Buzlanma riski olan bölgelerde de tuzlama yapıldı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünün gece gündüz yoğun çalışma yaptığını söyledi.

Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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