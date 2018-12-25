Antalya'da Kardeş Cinayeti
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Yılmaz Y'nin (44) Tosmur
Mahallesi'nde tartıştığı kardeşi Zeydin Y'ye (39) tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Zeydin Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz Y, gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:37 Kaynak: AA
Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçında Ambulansla Hastaneye Kaldırılan Chico'da Korkulan Olmadı
Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış
Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü