Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kardeş Cinayeti

Antalya'da Kardeş Cinayeti

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Yılmaz Y'nin (44) Tosmur Mahallesi'nde tartıştığı kardeşi Zeydin Y'ye (39) tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zeydin Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz Y, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:08 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, Güncel
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