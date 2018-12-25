Antalya'da Kardeş Cinayeti
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Yılmaz Y'nin (44) Tosmur
Mahallesi'nde tartıştığı kardeşi Zeydin Y'ye (39) tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Zeydin Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz Y, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:08 Kaynak: AA
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