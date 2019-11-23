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Antalya'da kardeşi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Antalya'da kardeşi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 627 Sokak'ta, İsmail S. ile kardeşi N.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S, yanında taşıdığı silahla kardeşini kolundan ve göğsünden vurarak, 07 ABK 092 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İsmail S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan N.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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