Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Deniz Bacak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Mehmet Ali Bacak'ın yakınları ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Söz verilen sanık Bacak, kardeşiyle aralarındaki husumetin babasından kaynaklandığını, kendisinin sürekli tahrik edildiğini dile getirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Deniz Bacak, 28 Mayıs 2019'da miras paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolunda kardeşi Mehmet Ali Bacak ile tartışmış, çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Ali Bacak, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sanık, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü
Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 00:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]