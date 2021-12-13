İstanbul'dan Antalya'ya kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan kargoyla kente uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Muratpaşa ilçesindeki bir kargo şirketinin şubesinden koliyi alan S.G. gözaltına alındı.
Koliden protein tozları içerisine gizlenmiş 19 bin 530 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, operasyon anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu hap çıktı, yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika