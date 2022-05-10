Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı

10.05.2022 16:58
Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde, kargoyla tarihi eser göndermeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde, kargoyla tarihi eser göndermeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre'de yaşayan Y.T'nin kargoyla tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüpheliler Y.T. ve M.T, kargo şubesine paketi teslim ettikleri sırada suçüstü yakalandı.

Kargo paketinde 12 sikke ve üç parçadan oluşan şamdan ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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