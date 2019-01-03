Antalya'da Karı-koca Kazada Öldü, Oğulları Ağır Yaralandı

Antalya'da karı-koca kazada öldü, oğulları ağır yaralandı -Alanya'dan Antalya'da diyaliz hastası çocuklarını kontrolü götüren çiftin bulunduğu aracın üstgeçitin duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde otomobilin üstgeçidin...

Antalya'da karı-koca kazada öldü, oğulları ağır yaralandı

-Alanya'dan Antalya'da diyaliz hastası çocuklarını kontrolü götüren çiftin bulunduğu aracın üstgeçitin duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde otomobilin üstgeçidin beton duvarına çarpması sonucu meydana karı-koca hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğulları yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Konaklı Mahallesinden Antalya merkeze 7 yaşındaki çocuklarını diyaliz tedavisi için götüren Mehmet Namal yönetimindeki 07 HR 044 plakalı otomobil, Çenger Mahallesi kavşağını geçtikten sonra D-400 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön koltuğunda sıkışan Bedia Namal olay yerinde feci şekilde can verirken, araçtan fırlayıp refüjdeki çimlerin üzerine düşen Mehmet Namal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diyaliz hastası 7 yaşındaki oğulları Yusuf Namal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, trafik ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye biriminden kurtarma ekipleri sevk edildi. Bedia Namal'ın cansız bedeni, itfaiye ekibinin aracın kapısını ve üstünü kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bedia Namal'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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