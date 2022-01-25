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Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı - Son Dakika

Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı

25.01.2022 11:07

- Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı Kar golf sahalarını beyaza bürüdü, karın keyfini yine çocuklar çıkardı Serik İlçesi'nde 5 yıldızlı otellerin golf sahalarına lapa lapa kar yağdı İlçe merkezine ise çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini sürdü Antalya'nın Serik İlçesi'nde bulunan...

- Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı

Kar golf sahalarını beyaza bürüdü, karın keyfini yine çocuklar çıkardı

Serik İlçesi'nde 5 yıldızlı otellerin golf sahalarına lapa lapa kar yağdı

İlçe merkezine ise çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini sürdü

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde bulunan ünlü turizm bölgesi Belek'te 5 yıldızlı otellerin golf sahalarına lapa lapa kar yağarak beyaza büründü. İlçe merkezinde ise karın keyfini çocuklar kar topu oynayarak çıkardı.

Antalya'da Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Kentin şehir merkezine en son kar yağışı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Antalya'nın Serik İlçesi'nde ise kar yağışı ile birlikte 5 yıldızlı otellerin golf sahaları beyaza büründü. Belek turizm bölgesinde bulunan otellerin golf sahalarına lapa lapa kar yağdı. İlçe merkezinde ise karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Araçların üzerinde biriken karları alan çocuklar birbirlerine atarak 29 yıl sonra yağan karın keyfini sürdü.

Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı
Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı
Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı

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Hisarcık, Antalya, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da karla kaplı sahada golf oynadı - Son Dakika
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