Antalya'da karla kaplı yaylalarda kartpostallık görüntüler hayran bıraktı - Son Dakika

Antalya'da karla kaplı yaylalarda kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Kar nedeniyle kapalı yayla yollar açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi, kardan kapanan yayla yollarının açılması için çalışma başlattı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Nisan ayına girilmesine rağmen kar nedeniyle kapalı olan yayla yollarını açma çalışması başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi'nin başlattığı çalışmada, kar kalınlığının 2 ila 6 metreyi bulduğu gözlendi. Havadan yapılan çekimlerde kartpostallık görüntüler kaydedildi

Gazipaşa'ya bağlı 1800 metre rakımlı Gökkuzluk ve Berem yaylalarına ulaşımın sağlanması için çalışma başlattıklarını belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gökkuzluk ve Berem yaylalarına ulaşımı sağlayan karla kaplı yolların açılması için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesine ait iş makineleri, 1800 metre rakımlı yayla yollarında yüksekliği 2 metreden başlayıp 8 metreye ulaşan karla kaplı yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi.