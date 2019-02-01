Son Dakika Haberleri: Antalya'da Karla Mücadele

Antalya'da Karla Mücadele

1 saat önce

Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltına bağlı Hisarçandır Mahallesi'nin yolu, bir metreyi aşan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltına bağlı Hisarçandır Mahallesi'nin yolu, bir metreyi aşan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan kuvvetli fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yoğun çalışma sürdürüyor.

Konyaaltı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hisarçandır Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Mahallenin yolu, 1 metreyi aşan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediyenin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolun açılması için kepçe ve greyderlerle bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:28 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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