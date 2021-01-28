Antalya'da karla mücadele - Son Dakika

Antalya'da karla mücadele

Antalya- Konya karayolunda kar temizleme çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel mevkisinde kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla yol kenarında biriken ve yüksekliği bir metreyi bulan karlar da iş makinalarıyla yolun dışına taşınıyor. Antalya-Konya karayolunun en önemli geçiş noktası Akseki'ye bağlı bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşım, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından normale döndü. Karayolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulması için yoğun çalışma sürdürdü. Karayolları ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaparken, yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atılıyor.