Antalya'da Karla Mücadele Çalışmaları

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale dönerken yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.



Antalya-Konya karayolunun en önemli geçiş noktası Akseki'ye bağlı bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşım, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından normale döndü. Karayolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulması için yoğun çalışma sürdürdü. Karayolları ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaparken, yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atılıyor.



Karayolları Alacabel ekipleri, Akseki-Seydişehir karayolunda Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkiine kadar olan 15 kilometrelik bölgede gece gündüz kar temizleme çalışma yaptı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de yol kenarına yığılan ve yer yer 1-2 metre yüksekliği bulunan karlar, Karayolları ekipleri tarafından temizleniyor.



Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün sabaha karşı kapanmıştı. Yaklaşık 12 saat kapalı kalan yolda



Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden trafik akışı sağlanmıştı.



Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. - ANTALYA

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