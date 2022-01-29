ANTALYA'DA KARLI YOLLARI AŞIP, YAYLALARDAKİ ÇOBANLARA AŞI YAPTILAR - Son Dakika

ANTALYA'nın karla kaplı yaylalarında ulaşım imkanı olmayan çobanlara, koronavirüs aşıları, zorlu iklim ve yol şartlarını aşan sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki artışla birlikte aşılama çalışmaları da devam ediyor. Antalya'da koronavirüse karşı toplam 4 milyon 690 bin 106 doz aşı uygulandı. Ekipler, yerinde aşı uygulamasıyla kişilere, bulundukları noktalarda aşılarını yapıyor. Koronavirüsle mücadelesini sürdüren sağlık çalışanları, aşılama işleminde de özveriyle çalışıyor. Konyaaltı Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, ilçenin yaylalarındaki Doyran Mahallesi'nde karla mücadele ederek aşı olamayanlara aşılarını yapıyor.

KARLI YOLDA 60 KİLOMETRE

Doktor Deniz Akgün ve tıbbi teknolog Nuri Akyıldız ile beraberindeki sağlıkçılardan oluşan ekip, 2 bin rakımlı yaylada kardan dolayı hatırlatma dozlarını olmaya gidemeyen çobanlara aşılarını ulaştırmak için 60 kilometre katetti. Kar ve buzlanmaya karşı araçlarına zincir de takan sağlıkçılar, hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü yaylalarda zaman zaman yürümekte dahi zorlandıklarını belirtti.

'BURAYA KADAR GELDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

kim ayından sonra büyükbaş ve küçükbaşlarıyla bölgeye gelen çoban Hasibe Kaya'ya 3'üncü doz aşısı uygulandı. Sağlık ekibini görünce mutlu olduğunu belirten Kaya, Buraya kadar gelip, bizleri düşünüp aşı vurdukları için çok teşekkür ederim. Hastalığımızı ve sağlığımızı düşünen bütün herkesten Allah razı olsun dedi.

Başka noktada aşıları uygulanan kardeşler Fatma Koçubaba, Esme Koçubaba, Sultan Koçubaba ve Sadiye Ulaş de kendilerine ulaşan ekibe teşekkür edip, herkese aşı yaptırması çağrısında bulundu.

Aşıları ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen doktor Deniz Akgün, Aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün Konyaaltı'na 60 kilometre uzaklıktaki Saklıkent mevkisinde sağlık kurumlarına gelemeyecek kişilerin aşılarını yapmaya geldik. Vatandaşlarımızın 3'üncü doz aşılarını ne olursa olsun yaptırmalarını istiyoruz diye konuştu.

'COĞRAFİ ŞARTLAR ÇOK ZOR'

Tıbbi teknolog Nuri Akyıldız ise Aşı uygulama ekibi olarak Saklıkent bölgesinde ulaşım imkanı olmayan çobanların, sağlık merkezlerine gidememelerinden dolayı aşılarını uygulamak üzere ekip olarak buradayız. Burada coğrafi şartlar çok zor. Antalya, hep sıcak ve deniziyle anılan bir bölge ama bulunduğumuz ortam çok yüksek ve kar bölgesi. Biz de burada yaşayan halkımıza ilçe sağlık müdürlüğü olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AŞI DAHA ÇOK KORUR

Herkesi aşı olmaya davet eden İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ise Tüm iklim koşullarına ve zorlu şartlara rağmen aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz köy köy dolaşıp, aşı merkezlerine gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın aşı hizmetlerini ayağına kadar götürüyor. Unutulmamalı ki vaktinde yapılan aşı, daha çok korur ve hastalığın daha hafif seyretmesini sağlar diye konuştu.