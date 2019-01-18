Antalya'da Karne Heyecanı

ANTALYA (AA) - Antalya
'nın Gazipaşa
ve Akseki
ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Gazipaşa İlçesi Ahmet Tuncer
Ortaokulu'nda karne alan öğrenciler, bahçelerde çiçek topladı.
Çiçekler arasında oynayan öğrenciler, söyledikleri şarkılarla eğlendi.
Akseki Aysel Güleç Anaokulu, Ali- Hasan Coşkun
Kardeşler İlkokulu, Cevizli
İlkokulu ve Cevizli Anadolu ve İmam Hatip Ortaokulunda tören düzenlendi. Törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Muhammed Emin Nasır, bir ülkenin gelişmesi için iyi eğitim almış, kendisini yetiştirmiş gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bağcı, sorunsuz şekilde eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.