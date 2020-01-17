Antalya'da karnesini alan sahile koştu - Son Dakika
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Antalya'da karnesini alan sahile koştu

6 saat önce

ANTALYA'da, karnesini alan çocuklar güneşli havayı fırsat bilerek soluğu Konyaaltı sahilinde aldı.

Antalya'da karnesini alan sahile koştu, System.String[]

ANTALYA'da, karnesini alan çocuklar güneşli havayı fırsat bilerek soluğu Konyaaltı sahilinde aldı.

Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da karnesini alan öğrenciler, sahilde güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi öğrenciler pistte paten kayarken, kimi arkadaş grubuyla deniz kenarında oturdu.Kısa da olsa tatili hak ettiklerini belirten Yiğit Demirel, "Zor bir yarı dönem geçirdik ve çok yorulduk. Karnemizi alınca da hemen sahile koştuk. Böyle bir havanın tadını çıkarmak istedik" dedi.


Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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