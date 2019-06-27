Son Dakika Haberleri: Antalya'da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı
Son Dakika Ekonomi Haber

Antalya'da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı

1 saat önce

Her yıl birçok meyve sebzede yılın ilk hasadını gerçekleştiren Antalya, karpuz üretiminde de her geçen gün ilerleme kaydediyor.

Antalya'da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı, System.String[]
Her yıl birçok meyve sebzede yılın ilk hasadını gerçekleştiren Antalya, karpuz üretiminde de her geçen gün ilerleme kaydediyor. Antalya'da 2004 yılında 46 bin ton olan karpuz üretimi 2018 yılında 500 bin tona ulaştı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Antalya'da karpuz üretimine ilişkin açıklamada bulundu. Antalya'nın gün geçtikçe var olan potansiyelini daha etkin kullanarak tarımsal üretimdeki veriminin arttırıldığı belirtildi. Antalya Tarım ve Orman il Müdürlüğü olarak ziraat mühendisleriyle birlikte her zaman üreticinin yanında olduğu ifade edilerek, "Zararlılar hakkında üreticilerimizi bilgilendirerek onlara entegre mücadele yöntemlerini anlatıyoruz. Tarımsal ilaçların son çare olduğu bilicini onlara aşılıyor ve daha az maliyetle zararlılar ile mücadele etmelerine olanak sağlıyoruz. Antalya tarla ve örtü altı üretimi ile domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye gibi birçok üründe uygulayan Antalyalı üreticiler yaz mevsiminin olmazsa olmazı, her öğün sofralarda yer bulan bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan beta-karoten içeren, içerdiği yüksek potasyumun da kalp fonksiyonlarının ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan kapruzu da örtü altında yetiştirerek Türkiye'de ilk karpuz hasadını yapma avantajına sahip olmakta ve bu avantaj üreticilere artı bir gelir olarak dönmektedir" denildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
Antalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu Yenenler çiftinden güldüren hamilelik pozu! Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]