Son Dakika Haberleri: Antalya'da karpuz üretiminde artış
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Antalya'da karpuz üretiminde artış

1 saat önce

Antalya'da karpuz üretiminin geçtiğimiz yıl 500 bin bin tona ulaştığı bildirildi.

Antalya'da karpuz üretiminde artış, System.String[]
Antalya'da karpuz üretiminin geçtiğimiz yıl 500 bin bin tona ulaştığı bildirildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, turizmin ve tarımın başkenti Antalya'nın gün geçtikçe tarımsal üretimdeki veriminin arttığı ifade edildi.
Her yıl birçok meyve sebzede yılın ilk hasadını gerçekleştiren Antalya'nın karpuz üretiminde de her geçen gün ilerleme kaydettiği belirtilerek, "Antalya'da 2004 yılında 46 bin ton olan karpuz üretimi 2018 yılında 500 bin tona ulaştı." ifadelerine yer verildi.
"İlk karpuz hasadı Antalya'da"
Müdürlüğün, ziraat mühendisleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalıştığı, her konuda üreticileri bilgilendirerek mücadele yöntemlerini anlattığı, tarımsal ilaçların son çare olduğu bilincinin çiftçilere aşılanmaya çalışıldığı belirtildi.
Antalya'da tarla ve örtü altı üretimin yaygın olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye gibi birçok üründe uygulayan üreticilerin yaz mevsiminde bolca tüketilen karpuzu da örtü altında yetiştirerek Türkiye'de ilk karpuz hasadını yapma avantajına sahip olmakta ve bu avantaj üreticilere artı bir gelir olarak dönmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:55 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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