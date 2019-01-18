Antalya'da Kartopu İzdihamı Havadan Görüntülendi

Antalya'da kartopu izdihamı havadan görüntülendi Yaylalardan kamyonlarla meydana taşınan kar şenliğine 2 bin kişi katıldı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyenin ilk kez düzenlediği kar şenliği için Cumhuriyet Meydanına kamyonlarla kar taşındı Karne alan öğrenciler ve velilerinin...

Antalya'da kartopu izdihamı havadan görüntülendi

Yaylalardan kamyonlarla meydana taşınan kar şenliğine 2 bin kişi katıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyenin ilk kez düzenlediği kar şenliği için Cumhuriyet Meydanına kamyonlarla kar taşındı

Karne alan öğrenciler ve velilerinin katıldığı şenlikte yaklaşık 2 bin kişi doyasıya eğlendi



ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye, bu yıl ilçede ilk kez kar şenliği düzenledi. Belediyenin kamyonlarla Toroslar'dan getirdiği kar, Cumhuriyet Meydanına döküldü. Sabah saatlerinden itibaren meydanda kar şenliğini bekleyen çocuklar, karın alana dökülmesiyle hücum etti

Şenliği organize eden ve eğlenceye katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, bir süre katılımcılarla kar topu oynadı. Akdeniz'in cennet bir ilçesi olan Gazipaşa'da bir yandan denize girilirken bir yandan da 30 dakikalık yolculukla Toroslar'a ulaşıp kar topu oynanabildiğine dikkat çeken Çelik, ilçe merkezinde hiç kar görmeyen çocuklar olduğunu belirtti. Çelik, "Belediye olarak bu yıl ilk kez böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliği özellikle karne gününde yapmak istedik ki çocuklarımıza da bir karne hediyesi olsun. Katılım çok iyi oldu. İnşallah yarın sabah saatlerinde kar şenliğimiz devam edecek. Bizim için aşk 8 harf ve anlamı Gazipaşa. Halkımız bize yetki verdikçe ilçemize ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha önce hiç karla tanışmayan Batuhan Erol, "Bu etkinlik çok güzel oldu. Gazipaşa Belediyesi bunu ilk defa yapıyor. Daha önce karla hiç oynamamıştım, karın nasıl bir şey olduğunu öğrendim" dedi.

Karı ilk defa görenler arasında yer alan ilköğretim öğrencisi Berra Şimşek de çok heyecanlı olduğunu ve eğlendiğini söyledi.

Öğrenci Eylül Baysal ise "Ben karı ilk kez gördüm, bu eğlenceyi ilk defa yaşıyorum, çok güzel" diyerek duygularını dile getirdi.

Torunlarını kar şenliğine getiren ve onlarla birlikte oynayan Selma Acar da organizasyonu çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel, çocukların duasını almışlar. Başka ne olabilir. Eğlendik, çocuklar eğlensin, onların mutluluğu bizlere yeter" diye konuştu.

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