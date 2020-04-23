Antalya'da kasap ve manavlar da 2'ye kadar açık - Son Dakika

Antalya'da market ve bakkalların yanı sıra kasap, şarküteri, manav ve yufkacılar da iki gün boyunca saat 14.00'e kadar açık olacak.



Antalya'da Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüsle mücadele kapsamında kararlar alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 23 ve 24 Nisan tarihlerinde market ve bakkalların sabah 9'dan öğle 2'ye kadar açık olması kararlaştırılmıştı. Buna ek olarak market ve bakkalların yanı sıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09: 00-14: 00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verildi. Bu kapsamda vatandaşlar ikametlerine en yakın kasap, şarküteri, manav ve yufkacıya gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecek. - ANTALYA