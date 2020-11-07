Antalya'da kasımda deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da kasımda deniz keyfi

07.11.2020 17:22

Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaptı.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 27,deniz suyunun ise 24 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli ve sıcak havayı bulan yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Antalyalıların adresi parklar ve sahiller oldu. Yürüyüş yollarındaki turistlerin maske takmadığı gözlemlendi, Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları ise denizi izledi. Kasım ayında sıcak havayı bulanlar ise denize girmeyi fırsat bildi. Turistlerin ise sahilde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Denizde yüzen turistlerin ise öğleden sonra ise güneşlendikleri görüldü.

Gaziantep'ten gelen Selcan Altan," Tatile geldik buraya. Antalya çok sıcak herkes mesaj atıyor, "Biz burada üşüyoruz sen tatil yapıyorsun" diye. Gaziantep soğukmuş. Antalya sıcak ve güzel. Bugün denize geldik, tatilimizi değerlendiriyoruz. Çocuklarım denizi değerlendirdi."dedi.

Yakup Karabulut ise, " Antalya'da havalar çok güzel, sıcak gidiyor. Burada yaşamak bir ayrıcalık, cennet gibi bir yer. Elimizdeki değerleri koruyamıyoruz, kirli bırakıyoruz. Sahilde dinleniyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi

Konyaaltı Sahili, Antalya, Turizm, Kasım, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da kasımda deniz keyfi - Son Dakika


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