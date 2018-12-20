Antalya'da Kasım Ayında Konut Satışı Yüzde 20,8 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Kasım 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya
'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 20,8 oranında azalarak 4 bin 407 konut satıldı.
TÜİK, Kasım 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 oldu. Konut satışlarında, İstanbul
16 bin 058 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara
, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir
izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari
, 22 konut ile Ardahan
ve 33 konut ile Bayburt
oldu.
Batı Akdeniz
konut satışı
Antalya'da 2017 Kasım ayında 5 bin 563 konut satılırken 2018 Kasım ayında yüzde 20,8 oranında azalarak 4 bin 407 konut satıldı. Konut satışlarında 2018 Kasım ayında, Antalya 4 bin 407 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta
'da 2017 Kasım ayında 560 konut satılırken 2018 Kasım ayında yüzde 22,9 oranında azalarak 432 konut satıldı. Burdur
'da 2017 Kasım ayında 333 konut satılırken 2018 Kasım ayında yüzde 17,4 oranında azalarak 275 konut satıldı.
Antalya yabancılara konut satışında 2'nci sırada
Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 672 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa
, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova
izledi. - ANTALYA