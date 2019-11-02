Son Dakika Haberleri: Antalya'da kasımda deniz keyfi
Son Dakika Güncel Antalya'da kasımda deniz keyfi

Antalya'da kasımda deniz keyfi

6 saat önce

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya'da kasımda deniz keyfi, System.String[]

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklıklarının 4-5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler, plajlara gitti.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları kitap okudu.

Ankara'dan tatil için gelen Suat Tuzane, kasımda denize girmenin daha keyifli olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin doğusuna kar yağıyor, biz Antalya'da denize giriyoruz. Su ılık, harika." diyen Tuzane, bu mevsimde denize girmenin insanı dinamikleştirdiğini aktardı.

Alparslan Caner ise her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da deniz sezonunun devam ettiğini kaydetti.

Özellikle sonbaharda deniz suyunun sıcak olduğuna işaret eden Caner, "Denizin suyu sıcak. Kasımda güneşlenmek ayrı güzel." diye konuştu.

"Yazdan kalma günler devam ediyor"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da hafta sonunun güneşli, pazartesi hafif yağmur geçişi olacağını bildirdi.

Doğuda kar yağışıyla sıcaklıkların düştüğünü dile getiren Öztürk, "Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Cumaya kadar da sıcaklıklar 25-27 derecelerde seyredecek. Sıcaklık 4-5 derece mevsim normallerinin üstünde." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?
İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar Son dakika: MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da kasımda deniz keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]