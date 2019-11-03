Son Dakika Haberleri: Antalya'da kasımda deniz keyfi
Son Dakika Güncel Antalya'da kasımda deniz keyfi

Antalya'da kasımda deniz keyfi

6 saat önce

TÜRKİYE'nin doğusuna kar yağarken güneyinde Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Antalya'da kasımda deniz keyfi, System.String[]

TÜRKİYE'nin doğusuna kar yağarken güneyinde Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte yaşayanlar ve tatilciler sıcak havanın tadını denizde çıkardı.

Türkiye'nin doğusu ve Karadeniz bölgesine önceki gün yılın ilk karı yağdı. Bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken güneyde turizmin başkenti Antalya'da ise bir Türkiye klasiği yaşandı. Kentte yaşayanlar ve tatilciler, sıcak havanın tadını Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazıları denize girerken bazıları ise sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 50'leri gösterdiği kentte sıcaklığın hafta içi etkisini sürdüreceği kaydedildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıklıkları 2 ile 4 derece artacak
Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da kasımda deniz keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]