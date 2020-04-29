Antalya'da kasiyerin yüzüne kola dökerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da bir marketteki kasiyerin yüzüne kola dökerek hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Çamlıbel Mahallesi'nde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, kasiyer Ayşegül Kuru'nun yüzüne aldığı kolayı dökerek kasadaki yaklaşık bin lirayı çaldığı iddia edilen kapüşonlu şüphelinin A.Z. (39) olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra market kapısındaki ve olayda kullanıldığı ileri sürülen kola şişesindeki parmak izlerini inceleyen polisler, A.Z'yi takip sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.