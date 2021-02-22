Antalya'da gökyüzünü dumanla kaplayan katı atık yangını - Son Dakika

- Antalya'da gökyüzünü dumanla kaplayan katı atık yangını
ANTALYA - Antalya'da boş arazideki katı atık maddelerinin yanması sonucu çıkan yangında, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090 sokak üzerinde bulunan boş arazide 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki katı atıkların yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve polis ekipleri bölgeye geldi. Çoğunluğu plastik ve ahşap atıkların yanması sonucu alevler metrelerce yükseldi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında beyaz dumanlar gökyüzünü kapladı.
Kaynak: İHA
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