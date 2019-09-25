Antalya'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Akseki- Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Akseki-Antalya karayolunda trafik bir süre kapandı.

(İHA)