Antalya'da kavga sırasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da Konyaaltı sahilinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Liman Mahallesi Boğaçayı Caddesi sahil kısmında beraber oturan Orhan T. ve arkadaşı Erhan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Y, Orhan T'yi bıçakla elinden yaraladı. Bunun üzerine Orhan T. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Erhan Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.