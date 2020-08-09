Antalya'da kavgada silahla vurulan restoran sahibi öldü - Son Dakika

Antalya'da kavgada silahla vurulan restoran sahibi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti.

Antalya'da kavgada silahla vurulan restoran sahibi öldü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi'ndeki restoranda İsmail K. ile iş yeri sahibi Ali Tülücü (49), sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K, tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tülücü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tülücü'nün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kavgada hafif yaralanan İsmail K. özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlının, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 09:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kavgada silahla vurulan restoran sahibi öldü - Son Dakika
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