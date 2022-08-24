Alanya'da tur otobüsü yolcu indiren servise çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da tur otobüsü yolcu indiren servise çarptı

24.08.2022 20:29

Antalya'da kavşakta yolcu indiren servis aracına arkadan gelen tur otobüsü çarptı.

Antalya'da kavşakta yolcu indiren servis aracına arkadan gelen tur otobüsü çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, tur otobüsüne de bir kamyonet çarptı.

Kaza, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa G. (37), idaresindeki 07 C 32644 plakalı midibüs ile kavşakta yolcu indirdiği sırada arkasından gelen Ali K. (55) yönetimindeki 07 FIV 32 plakalı tur otobüsü çarptı. O esnada tur otobüsünün arkasında bulunan Enes A. (26) idaresindeki 07 RP 533 plakalı kamyonet ile tur otobüsüne çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süreliğine durdurulurken, araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik tekrar devam etti. Kazada tur otobüsü ve servis aracının kullanılamaz hale geldiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
Kaynak: İHA

Okurcalar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da tur otobüsü yolcu indiren servise çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da tur otobüsü yolcu indiren servise çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement