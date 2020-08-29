Antalya'da kavurucu sıcak. Termometreler 43 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Antalya'da yüksek nemle birlikte kentteki bazı termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcak ve nemli havadan etkilenenlerin adresi ise sahiller oldu.

Turizm kenti Antalya'ya, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince 2 gün önce yapılan sıcak hava etkisini giderek göstermeye başladı. Mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği sıcaklıklarının 4 Eylül Cuma gününe kadar etkisini devam ettireceği bildirildi. Bugün yüzde 77'lere ulaşan yüksek nemle birlikte kentteki bazı termometreler 43 dereceyi gösterdi. Deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak ölçüldü. Nemle birlikte bunaltıcı havadan etkilenenlerin adresi sahiller oldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini tercih eden tatilciler sıcak havaya rağmen yüzdü, güneşlendi. Denize yüzenler kadar kıyıda şemsiye altında oturanların da çoğunlukta olduğu görüldü. Kıyada oturanların zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Denize girmeyenler ise Sahil Yaşam Parkı içindeki ağaçlar altında dinlendi.

"Sıcak olsa da güzel bir şehir"

İngiltere'den Antalya'ya tatile gelen Selin Yurdakul, " Antalya'yı çok özlemişim, burada olduğum için çok mutluyum. Bugün hava çok sıcak. Herkes güneş kremi kullanmalı. Sıcak olsa da bu şehir güzel. Normalde buralar çok yoğun olurdu ama Korona virüs nedeniyle boşluklar var plajda."dedi.

"Hava çok sıcak"

Esin Yurdakul ise," Denizi bu güzel şehri düşünerek tatile geldik. Ailecek denizi güneşi çok seviyoruz. Hava çok sıcak ama denize girip çıkmak güzel. Tatil için buradayız, sıcağa aldırmıyoruz. Bugün ücretli plaj bayağı bir tenha. Ama yine de tatil yaptığımız yer güzel. Korona virüsten tedirgin oluyoruz ama önlemlerimizi alıyoruz. Amacımız tatil olduğu için önlemimizi alıp, virüsü düşünmemeye çalışıyoruz."diye konuştu. - ANTALYA