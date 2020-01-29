Antalya'da kaya içinde yetişen çam fidanı şaşırtıyor - Son Dakika

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Antalya'da kaya içinde yetişen çam fidanı şaşırtıyor
6 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kayanın içerisinde yetişen çam fidanı, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kayanın içerisinde yetişen çam fidanı, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Cendeve Mahallesi'nde bir çam fidanı yolun kenarına yuvarlanmış kaya parçasının üstünde büyüyor.
Kökü kayanın içinde kalan ağacı görenler şaşkınlık yaşıyor.
Kayayı görenler, fidanın büyüdüğünde nasıl bir görüntü olacağını merak ettiklerini kaydetti.
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