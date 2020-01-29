Antalya'da kaya içinde yetişen çam fidanı şaşırtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kaya içinde yetişen çam fidanı şaşırtıyor - Son Dakika

Antalya'da kaya içinde yetişen çam fidanı şaşırtıyor

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kayanın içerisinde yetişen çam fidanı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Antalya'da kaya içinde yetişen çam fidanı şaşırtıyor, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kayanın içerisinde yetişen çam fidanı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Cendeve Mahallesi'nde bir çam fidanı yolun kenarına yuvarlanmış kaya parçasının üstünde büyüyor.

Kökü kayanın içinde kalan ağacı görenler şaşkınlık yaşıyor.

Kayayı görenler, fidanın büyüdüğünde nasıl bir görüntü olacağını merak ettiklerini kaydetti.

Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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