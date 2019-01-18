Antalya'da Kayalıklara Düşen Amatör Balıkçı Kurtarıldı
1 saat önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden geçerken kayalıklara düşmesi sonucu ağır yaralanan amatör balıkçı, kurtarıldı.
Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde falezlerden geçerken kayalıklara düşmesi sonucu ağır yaralanan amatör balıkçı, kurtarıldı.
Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerden balık tutmaya çalışan Hakan Bircan, kayalıkların arasından geçmeye çalışırken 5 metre yükseklikten düştü.
Durumu fark edenler, yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem aldı. İtfaiye
ve sağlık ekipleri, merdiven yardımıyla Bircan'a güçlükle ulaştı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle denize indirilen Bircan, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.
112 Acil Servis
ekibince, hastaneye kaldırılan yaralının durumunu ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:05 Kaynak: AA
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