Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kayalıklara Düşen Amatör Balıkçı Kurtarıldı

Antalya'da Kayalıklara Düşen Amatör Balıkçı Kurtarıldı

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden geçerken kayalıklara düşmesi sonucu ağır yaralanan amatör balıkçı, kurtarıldı.

Antalya'da Kayalıklara Düşen Amatör Balıkçı Kurtarıldı, System.String[]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden geçerken kayalıklara düşmesi sonucu ağır yaralanan amatör balıkçı, kurtarıldı.

Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerden balık tutmaya çalışan Hakan Bircan, kayalıkların arasından geçmeye çalışırken 5 metre yükseklikten düştü.

Durumu fark edenler, yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven yardımıyla Bircan'a güçlükle ulaştı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle denize indirilen Bircan, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

112 Acil Servis ekibince, hastaneye kaldırılan yaralının durumunu ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:05 Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim" ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:25:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kayalıklara Düşen Amatör Balıkçı Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]