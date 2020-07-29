Antalya'da kayalıklarda oltaya takılan martı kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da kayalıklarda asılı bulunan oltaya takılan martı, bölgede yaşayan doğasever tarafından kurtarıldı.

Kumluca ilçesinde denize girmek için Mavikent Sahili'ne giden Hüseyin Akyurt, bir martının sesini duydu.

Onu aramak için etrafına bakınan Akyurt, martının kayalıklarda çırpındığını fark etti.

Kayalıklara tırmanan Akyurt, martının ayaklarına dolanan oltanın iğnesinin de gagasına battığını gördü.

Kurtardığı martıyı doğaya salan Akyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların biraz daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kayalıklarda bırakılan bir oltanın, bir canlının canını yaktığını belirten Akyurt, "Sorumsuzca doğaya bıraktığımız atıklar, bir canlının hayatına mal oluyor, biraz daha dikkatli olalım. Martının bulunduğu bölge çok sakin bir yer. Ben fark etmeseydim, hayvan daha çok acı çekecekti, belki de hayatını kaybedebilirdi. Hepimiz dikkat edersek, doğayı daha çok seversek dünya çok daha güzel olacak." diye konuştu.