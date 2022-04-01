Antalya'da kaybettiği cüzdanı bulunan Rus turist duygulandı - Son Dakika
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Antalya'da kaybettiği cüzdanı bulunan Rus turist duygulandı

01.04.2022 10:40
Antalya'da kaybettiği cüzdanı bulunan Rus turist duygulandı

Kaş ilçesinde vatandaş tarafından bulunan ve içinde 5 bin doların olduğu cüzdan, sahibi Rus turiste teslim edildi.

Kaş ilçesinde vatandaş tarafından bulunan ve içinde 5 bin doların olduğu cüzdan, sahibi Rus turiste teslim edildi.

İlçede yaşayan Nurettin Çiftçi, Ağullu Mahallesi'nde yol kenarında bulduğu cüzdanı, polise götürdü. Yapılan araştırmada cüzdanın Mikhail Sinitsyn'a ait olduğu belirlendi.

Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılan Sinitsyn, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce ilçeye geldiğini ve bir ev kiraladığını söyledi.

Cüzdanı düşürdüğünü markete gidince anladığını dile getiren Sinitsyn, "Cüzdanımı aradım ama bulamadım. Hatta sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Elimdeki son paraydı, ikamet işlemlerini yapıp, eşimi de buraya getirmek istiyordum. Eğer cüzdanım bulunmasaydı, eşimin gelmesi yaklaşık 6 ay daha uzayacaktı." dedi.

Cüzdanı bulup, polise götüren Çiftçi'ye de teşekkür eden Sinitsyn, bu davranışın kendisini duygulandırdığını belirtti.

İyi insanların her zaman davranışlarıyla örnek olduklarını aktaran Sinitsyn, Çiftçi sayesinde zor durumda kalmaktan kurtulduğunu ifade etti.

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Nurettin Çiftçi, Hisarcık, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kaybettiği cüzdanı bulunan Rus turist duygulandı - Son Dakika


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